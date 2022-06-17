مدينة الأقصر تجرى صيانة الإنارة بحديقة الكومنولث بتركيب 20 كشاف ليد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة بحديقة الكومنولث بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت الأعمال تركيب عدد 12 كشاف أرضى لإضافة لمسة جمالية للموقع، كما تم تركيب عدد 8 كشاف ليد 150 وات بالجانب الخلفي من الحديقة، إلى جانب أعمال نظافة وصيانة المسطحات الخضراء بالحديقة.



كما تم تفقد البازارات السياحية بسوق سافوي، حيث تم مراجعة الإنارة العامة تمهيدا لصيانة وإصلاح الكشافات المعطلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتعزيز خدمات الزائرين بالسوق تمهيدا لتجديد دورات المياه بعدد 3 دورات بالدور الأراضي للمواطنين وعدد 4 دورات بالدور العلوى للسائحين، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة بالسوق.



وتابع رئيس مدينة الأقصر، سير العمل بمنظومة النظافة بحي جنوب، وذلك برفقة السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش ، ومحمد عبده نائب رئيس حي جنوب، حيث تم متابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة خلال الفترة الصباحية، كما تم تنظيم حملة نظافة بشارع الجولي فيل ومنطقة العوامية والشوارع الفرعية، مما أسفر عن رفع 2 طن مخلفات وأتربة، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، كما تم تكليف كافة رؤساء الأحياء ، ورؤساء أقسام النظافة، بتكثيف أعمال حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



مدينة الأقصر تجرى صيانة الإنارة بحديقة الكومنولث (1)



مدينة الأقصر تجرى صيانة الإنارة بحديقة الكومنولث (2)



مدينة الأقصر تجرى صيانة الإنارة بحديقة الكومنولث (3)







