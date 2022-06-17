محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار لعدم الامتثال لقانون قواعد البيانات

أعلنت محكمة روسية، الخميس، أنها غرمت محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.
وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية، ونقلت جوجل بعض موظفيها من موسكو بعد أن أرسلت الأخيرة قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وربما يتعذر على جوجل دفع الغرامة، حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار إفلاسها في مايو، بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي.
وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق "لايك مي" لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في التطبيق للتعليق.
وقيدت روسيا الوصول إلى تويتر وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لـ"ميتا بلاتفورمز" مثل فيس بوك وإنستجرام، لكن جوجل ويوتيوب التابع له لا يزالان متاحين حالياً على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.
محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار لعدم الامتثال لقانون قواعد البياناتالجمعة، 17 يونيو 2022 03:00 ص
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أعلنت محكمة روسية، الخميس، أنها غرمت محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.
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