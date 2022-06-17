محافظ دمياط: توريد 53940 طن قمح بنسبة تخطت 102.15% من المستهدف

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع ، مشيرة إلى أنه تم توريد 53940 طن حتى أمس الخميس.



وأضافت " المحافظ "، أنه تم تحقيق معدلات تخطت 102.15% من المستهدف توريده خلال هذا الموسم الذى بدأ منتصف ابريل الماضى ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022، مشيرة إلى وصول النسبة المئوية للتوريد هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة نسبة 294.24%...



وأكدت " محافظ دمياط " مجددا على متابعة عملية التوريد بشكل مستمر ، موجهة تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بتذليل أى عقبات والتيسير على المزارعين .





