اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 02:50 م
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محافظ دمياط: توريد 53940 طن قمح بنسبة تخطت 102.15% من المستهدف

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:41 م
محافظ دمياط: توريد 53940 طن قمح بنسبة تخطت 102.15% من المستهدف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع ، مشيرة إلى أنه تم توريد 53940 طن حتى أمس الخميس.

وأضافت " المحافظ "، أنه تم تحقيق معدلات تخطت 102.15%  من المستهدف توريده خلال هذا الموسم الذى بدأ منتصف ابريل الماضى ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022، مشيرة إلى وصول النسبة المئوية للتوريد هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة نسبة 294.24%...

وأكدت " محافظ دمياط " مجددا على متابعة عملية التوريد بشكل مستمر ، موجهة تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بتذليل أى عقبات والتيسير على المزارعين .


 


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