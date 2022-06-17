محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لرصف طريق "25 - الشهداء"

فريق المحافظات

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجهودات رؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل لتذليل كافة العقبات و تحسين مستويات الإنجاز بتلك المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .

وأفادت رئيس حي شرق شبين الكوم على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال قطع الفرمة بشارع آمنت بالله ، مؤكدة على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة بطريق "25" ( الشهداء /كفر عشما /العراقية /منشأة سلطان) بطول (7)كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بسرسنا بطول ١ كم تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن الخطة الإستثمارية لرصف عدد من الطرق بنطاق المدينة ، فيما أشار رئيس المدينة أنه خلال الفترة القادمة جارى العمل على قدم وساق للبدء في رصف عدد من الطرق بنطاق المركز لربط مدينة الشهداء بمركزي شبين الكوم وتلا وهم طريق (732) من كوبرى الحلفاية " المشتل الموقف الجديد /ساحل الجوابر /دراجيل " ، وطريق (88) " الكوم الأخضر /البتانون/الشهداء " ، وكذا طريق (16) " مزلقان العراقية /سيدى صالح /زاوية الناعورة /كفر دنشواى/جزيرة الحجر " وذلك لتحقيق السيولة المرورية الكاملة أمام المركبات والمواطنين ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري بقرية شمياطس والمقام على تغطية مصرف الشهداء بمساحة إجمالية (800) م2 وذلك لخلق المزيد من فرص العمل الجادة للشباب وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وكذا متابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع النصر وميدان الشهداء بتقاطع شارع بورسعيد والنصر وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة الميادين الرئيسية لتحسين الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

وفى منوف ، أفاد رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لأعمال التطوير التى تتم بنطاق المركز ، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة بطريق " منوف / الحامول " وفرد طبقة السن بطريق " منوف / الشهداء" بمنطقة الوحدة الصحية بمنشأة سلطان ، كما تابع أعمال تطوير سوق منوف العمومى ( تجزئة ، جملة ) ، المقام علي مساحة أكثر من 1500 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، حيث أشار رئيس المدينة أنه تم تطوير الباكيات القديمة بسوق التجزئة ورفع كفاءتها لتصبح محلات جديدة بإجمالي 42 محل ، كما تم إنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و 2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق.

هذا وقد تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش ، حيث تم الإنتهاء من رصف الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وإزالة الأرصفة والإشغالات القديمة وتركيب الوصلات الكهربائية بالجزيرة الوسطى الجديدة تمهيداً للبدء فى تركيب أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة .



