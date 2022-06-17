لليوم الثانى.. الكشف على 1944 حالة للقافلة الطبية لجامعة جنوب الوادى بأسوان

واصلت جامعة جنوب الوادى، أعمالها بالقافلة الطبية بقرى محافظة أسوان والتى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، من 16 إلى 18 يونيو وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حياة كريمة وذلك لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة تقوم بالكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة، ويشارك فيها متخصصون من كلية الطب، وكلية طب الفم والأسنان، حيث يشارك بأعمال القافلة تخصصات الجراحة العامة والأمراض العصبية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية والمسالك البولية، والعظام والباطنة والصدرية، وطب الفم والأسنان، والرمد، ويأتى هذا فى إطار الدور المجتمعى لجامعة جنوب الوادى فى خدمة جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن فعاليات القافلة اليوم بقرية الرقبة بمركز دراو، قدمت خدماتها العلاجية لعدد 1944 حالة جاءت كالتالى 25 حالة جراحة عامة، 70 الأمراض العصبية، 215 الأنف والأذن والحنجرة، 20 النساء والتوليد، و127 أطفال، 350 جلدية، 50 المسالك البولية، 100 باطنة، 53 صدرية، 115 فم والأسنان، 579 رمد.