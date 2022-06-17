لليوم الثانى.. الكشف على 1944 حالة للقافلة الطبية لجامعة جنوب الوادى بأسوان

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة تقوم بالكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة، ويشارك فيها متخصصون من كلية الطب، وكلية طب الفم والأسنان، حيث يشارك بأعمال القافلة تخصصات الجراحة العامة والأمراض العصبية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية والمسالك البولية، والعظام والباطنة والصدرية، وطب الفم والأسنان، والرمد، ويأتى هذا فى إطار الدور المجتمعى لجامعة جنوب الوادى فى خدمة جنوب الصعيد.
وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن فعاليات القافلة اليوم بقرية الرقبة بمركز دراو، قدمت خدماتها العلاجية لعدد 1944 حالة جاءت كالتالى 25 حالة جراحة عامة، 70 الأمراض العصبية، 215 الأنف والأذن والحنجرة، 20 النساء والتوليد، و127 أطفال، 350 جلدية، 50 المسالك البولية، 100 باطنة، 53 صدرية، 115 فم والأسنان، 579 رمد.
جانب من توقيع الكشف (2)
جانب من توقيع الكشف (3)
جانب من توقيع الكشف (4)
جانب من توقيع الكشف (1)
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