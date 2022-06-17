لص المساكن يكشف كواليس سقوطه فى العجوزة: سرقت شركة وعيادة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بسرقة عدد من الشقق في العجوزة، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه يستخدم أسلوب تسلق المواسير، والتسلل عبر النوافذ، مشيرا إلى أنه استولى على أجهزة كهربائية، ومبالغ مالية من الشقق التي سرقها.

وقال المتهم إنه سرق شركة، وعيادة طبيب بشارع السودان، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض تعرض عدد من الشقق السكنية للسرقة بمنطقة العجوزة، حيث تبين أن عاطل تم التوصل لهويته وراء ارتكاب السرقات، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بتورط عاطل في سرقة عدد من الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بسرقة محتويات 4 شقق، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.