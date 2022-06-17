كوريا الشمالية.. إصابة مئات العائلات بمرض معوى غير معروف

كتب محمد جمال

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، إصابة مئات العائلات بمرض غير معروف في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الوضع الصحي المتردى والمنهك أساسا منذ تفشى كورونا، بحسب "سكاى نيوز".

وتحدثت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية هذا الأسبوع عن "تفش معوى حاد" جديد في مقاطعة هوانجهاى الجنوبية، جنوب غربي البلاد، وحث الزعيم كيم جونج أون المسؤولين على "احتواء الوباء بأسرع وقت ممكن".

وكانت بيونج يانج أعلنت "حالة طوارئ قصوى" بسبب تفشي كورونا مؤخرا، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن أكثر من 4.5 ملايين شخص أصيبوا بـ"حمى" كما تسمى السلطات "كوفيد 19"، و73 شخصا توفوا.

وفيما قد يكون مؤشرا على خطورة الوضع، كانت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بين كبار المسؤولين الذين تبرعوا شخصيا بعقاقير لتقديم المساعدة، حسبما أعلن رسميا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، أنه سيتم توزيع الأدوية على "أكثر من 800 أسرة تعاني من هذا الوباء الخطير الذي انتشر في أجزاء من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية".

ويعني هذا الرقم إصابة 1600 شخص على الأقل بهذا المرض.

وأثارت هذه المعلومات تكهنات بأن هذا المرض غير المحدد يمكن أن يكون الكوليرا أو التيفويد.

وإذا تم تأكيد تفشي المرض، فقد يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء المزمن في البلاد إذ تعد مقاطعة هوانغهاي الجنوبية واحدة من المناطق الزراعية الرئيسية في كوريا الشمالية.

وحذر الخبراء من وضع صحي خطير في البلاد في حال انتشار كورونا، إذ يعد نظام الرعاية الصحية فيها من الأسوأ في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول في وزارة التوحيد في سيول قوله: "نظرا للبنية التحتية الطبية المتداعية في الشمال، يمكن أن ينتشر مرض معوي حاد في أي وقت".

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر أن سيول عبرت عن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية على معالجة انتشار الوباء الجديد.

وكانت كوريا الجنوبية قد عرضت بالفعل إرسال لقاحات/ ومساعدة كوريا الشمالية في مواجهة وباء كورونا، ولم ترد بيونغيانغ رسميا على هذه المقترحات.

وتحدثت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية هذا الأسبوع عن "تفش معوى حاد" جديد في مقاطعة هوانجهاى الجنوبية، جنوب غربي البلاد، وحث الزعيم كيم جونج أون المسؤولين على "احتواء الوباء بأسرع وقت ممكن".