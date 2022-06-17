كلمة الرئيس السيسى فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى (إنفوجراف)

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، وذلك تحت رعاية الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين".





كلمة الرئيس السيسى فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى



رسائل الرئيس السيسى فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى سان بطرسبرغ هو حدث اقتصادى عالمى ينظم سنويًا فى روسيا منذ عام 1997، وتشارك به مصر هذا العام كضيف رئيسى.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، حيث تقدم للرئيس فلاديمير بوتين بخالص التهنئة بمناسبة حلول اليوبيل الفضى لتدشين منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثًا اقتصاديًا متميزًا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التى تواجه الأسواق الناشئة والعالم.

وقال الرئيس السيسى، إن جمهورية مصر العربية تحل كدولة ضيف فى دورة المنتدى لهذا العام فى ذكرى انطلاقه الخامسة والعشرين، بما يؤكد على المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة؛ حيث يعقد منتدى هذا العام فى ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل فى أن تسهم مخرجات المنتدى فى إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذى يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصًا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذى يأخذ فى الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمى، لاسيما فى أعقاب جائحة كورونا الحادة التى كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالًا وموارد طائلة تجعلنا حريصين على تفادى أى تباطؤ فى الاقتصاد العالمي.

وأكد الرئيس السيسى أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذى شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين، ولرفاهية الشعبين.