وأضافت القيادة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، "أن القوات تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تكبيد الجيش الأوكراني خسائر في الأرواح والمعدات، حيث قتل 31 عسكريا وتم تدمير 5 عربات نقل مدرعة، ودبابة واحدة، و4 سيارات عسكرية".

وفي جمهورية دونيتسك، قالت قيادة القوات الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين في بلدتي بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا بالمدفعية.

وأوضحت القيادة، أن القصف الأوكراني استهدف مدينة ياسينوفاتايا بعشر قذائف من عيار 122 مم، فيما استهدف بلدة بانتيليمونوفكا بثماني قذائف من عيار 152 مم.