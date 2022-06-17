قارئ يشكو تواجد مياه الصرف أمام منزله بقرية الدبايبة بالمنوفية.. والمحافظة ترد

أرسل القارئ محمد جمال كامل المقيم فى قرية الدبايبة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من مياه الصرف أمام منزله، والتى تتسرب إلى أسفله وتعمل على تآكل الأساسات، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات به.
وأضاف أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للمحافظة بهدف رفع مياه الصرف أمام منزله ولكن لم تحدث الاستجابة.
ومن جانبه أكد إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المنوفية، أنه تم التنسيق مع المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، لإرسال لجنة لفحص الشكوى المقدمة والعمل على حلها.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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