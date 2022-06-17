قارئ يشكو تواجد مياه الصرف أمام منزله بقرية الدبايبة بالمنوفية.. والمحافظة ترد

أحمد جمال الدين- المنوفية - محمد فتحى

أرسل القارئ محمد جمال كامل المقيم فى قرية الدبايبة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من مياه الصرف أمام منزله، والتى تتسرب إلى أسفله وتعمل على تآكل الأساسات، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات به.



وأضاف أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للمحافظة بهدف رفع مياه الصرف أمام منزله ولكن لم تحدث الاستجابة.

ومن جانبه أكد إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المنوفية، أنه تم التنسيق مع المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، لإرسال لجنة لفحص الشكوى المقدمة والعمل على حلها.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".