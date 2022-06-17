اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فوز فريق طلابى من جامعة القاهرة بالمركز الثانى فى مسابقة دولية لمحاكاة سوق المال

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:18 ص
فوز فريق طلابى من جامعة القاهرة بالمركز الثانى فى مسابقة دولية لمحاكاة سوق المال جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فاز فريق طلابي من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية "The ESG trading initiative 2022"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفريق الطلابي الفائز في المسابقة، مؤكدًا كفاءة طلاب وباحثي جامعة القاهرة، وتمكنهم من المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة، موضحا  أن المسابقة تم إجراؤها من خلال منصة تحاكي الأسواق المالية في العالم الحقيقي لاتخاذ قرارات الاستثمار لممارسة التمويل مع مراعاة تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فريق الجامعة ضم 6 طلاب (3 طلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 3 طلاب من برنامج جورجيا بكلية التجارة)، وهم: محمود عبد المنعم وهبة الله، ومحمد عادل محمد أحمد، ومحمد خالد أحمد توفيق، ويوسف خالد أحمد بدر، ومينا ويليام ذكري جرجس، ومروان خيري حافظ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين السيد مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس بكلية التجارة.

جدير بالذكر، أن الفريق الطلابي شارك في المسابقة على مدار 4 أشهر من خلال مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى في محاكاة لإدارة المحافظ واستثمار في الأسهم في بورصة نيويورك وتورنتو، بينما تمثلت المرحلة الثانية في تداولات دولية من أسواق العرض والطلب المغلقة إلى الأسواق المفتوحة، وقد شارك في المسابقة 15 جامعة تُمثل 7 دول شرق أوسطية، حيث شاركت من مصر جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وشاركت من الدول العربية جامعات الإمارات العربية المتحدة، وزايد، والشارقة، والسلطان قابوس، والبحرين، وحمد بن خليفة، والكويت، وعجمان، وقطر، والقاسمية، وجيلالي بونعامه بخميس مليانة، والجامعة التكنولوجية والعلوم التطبيقية – شناص.


جامعة القاهرة

الأسواق المالية

سياسة واقتصاد

اخبار مصر

محمد الخشت



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد درويش لفوزه بجائزة عبد العزيز سعود البابطين

الخميس، 16 يونيو 2022 10:00 ص

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية

الخميس، 16 يونيو 2022 09:53 ص

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتائج مسابقة "شباب من أجل التنمية"

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:04 ص

القيادة التربوية أبرزها.. 3 دبلومات مهنية جديدة بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:30 ص

تقدم الأعمال فى المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة الدولية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:49 ص

جامعة القاهرة تستحدث أول ماجستير على مستوى الجامعات المصرية في الذكاء المعرفي

الأحد، 12 يونيو 2022 09:49 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة