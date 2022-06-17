اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن منازل متعدية على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:47 م
فصل التيار الكهربائى عن منازل متعدية على أراضى أملاك الدولة بالشرقية جانب من الأعمال
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتعامل بكل حزم وقوة مع أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه التقنين ، موجهاً رؤساء المراكز بفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت اللجان المشكلة من رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور علي المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ومراجعه موقفهم القانوني لتقنين أوضاعهم المخالفة وفصل التيار الكهربائي عن المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
 
وفي هذا الإطار، قامت اللجان المشكلة بالتوجه للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على 10 من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15% من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
 
 
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