اليوم السابع
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فتاة تتهم بائع ملابس بالاعتداء عليها فى الطالبية.. والأمن يلقي القبض عليه

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:46 م
فتاة تتهم بائع ملابس بالاعتداء عليها فى الطالبية.. والأمن يلقي القبض عليه ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت فتاة اتهاما لبائع ملابس بالاعتداء عليها داخل المحل في الطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة، اتهمت فيه بائع ملابس بالاعتداء عليها داخل المحل، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقالت أنها كانت تشتري ملابس من المحل الذي يعمل به المتهم، وفوجئت به يعتدي عليها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


اعتداء على فتاة

بائع يعتدي على فتاة

قسم الطالبية

امن الجيزة



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