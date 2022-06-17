عمومية نقابة الأطباء البيطريين ترفض ميزانيات من 2018 حتى 2020

رفضت الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، بالإجماع اعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2018، 2019، 2020، وتعديل اللائحة المالية والإدارية للنقابة وفقا لقانون العمل المطروح حاليا بمجلس النواب.

كما وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، على السماح لمجلس النقابة فى الصرف على المشروعات وشراء الأصول كمبالغ متداولة بحد أقصى 10% من إجمالى أصول النقابة، ورفضت العمومية تعديل لائحة قانون إنشاء النقابة بشأن إمكانية ترشح أعضاء المجلس ممثلين القطاعات على مقاعد " الأمين العام، أمين الصندوق، الوكيل".

وكانت قد شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، مشادات كلامية وذلك عقب عرض ملف نادى النقابة النهرى بالعجوزة، وعقب تبادل اتهامات بين مجلس إدارة النادى السابق والحالى، تم عرض إحالة الأمر كاملا للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إحالته للنيابة العامة.