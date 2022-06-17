وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة من إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن الطلبات تشمل جميع الفئات، من الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة إلى طلبات الجنسية.

وأدى التراكم المتزايد بالفعل إلى إحباط أولئك الذين ينتظرون تلقي تحديث من إدارة الجنسية والمواطنة.

ولم تعد وزارة الهجرة قادرة منذ مارس من العام الماضى على تحديد الأوقات، التى تقدر حاليًا بواحد وعشرين شهرًا لطالبي الهجرة إلى المقاطعات الكندية.