ضبط 59 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1505) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (3,125 طن "دقيق – أرز - زيت") ، (395) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (72,422 طن "دقيق أبيض – أرز- مكرونة – سكر حر – لحوم - أعلاف" – 12720 عبوة مياه غازية ومعدنية – 600 قطعة أدوات صحية –164عبوة سجائر) .. وكذا (625) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 15 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 133 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 65 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 47 قضية توقف عن الإنتاج - 214 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (8,200 طن دقيق بلدى مدعم – 5430 رغيف بلدى مدعم) وكذا (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,100 طن سكر تموينى – 5 طن أسمدة مدعمة – 10000 لتر سولار- 1200 عبوة زيت تموينى) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (98,297 طن – 10000 لتر سولار – 5430 رغيف – 1200 عبوة زيت تموينى – 12720 عبوة مياة غازية – 164 عبوة سجائر – 600 قطعة أدوات صحية) .. كان أبرزها ضبط (12,43 طن "دقيق بيض – سكر حر – أرز أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (9 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (9,25 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خار الجمعيات الزراعية بقصد الإتجار بها فى السوق السودا لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (1,07 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المديرين المسئولين عن ثلاث مطاعم) بمحافظة القاهرة، وضبط (1,2 طن أسماك مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (15 طن مواد خام "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج أدوات المائدة البلاستيكية) بمحافظة المنوفية، وضبط (4,853 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الصناعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (59,780 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (30 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع القمح المحلى) بمحافظة الدقهلية، وضبط (7,5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط (44) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (84,039) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (359 قطعة "56 قطعة صوتية – 103 قطعة ضوئية – 200ملصق").