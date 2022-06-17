اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 171 كيلو جرام لحوم متنوعة مخالفة وتحرير 13 محضرا بحملات تفتيشية بالشرقية

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:58 م
ضبط 171 كيلو جرام لحوم متنوعة مخالفة وتحرير 13 محضرا بحملات تفتيشية بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 13 محضر مخالفة وضبطت 171 كجم لحوم و دجاج وأسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة و ضبط 171 كجم لحوم و دجاج وأسماك مخالفة ما بين 97 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و68 كجم دجاج و لحوم مجمدة و سجق مجهولة المصدر و 6 كجم أسماك بدون بيانات و تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.



 


الشرقية

بيطري الشرقية

حملات تفتيشية علي الاسواق

ضبط سلع مجهولة المصدر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة