ضبط 171 كيلو جرام لحوم متنوعة مخالفة وتحرير 13 محضرا بحملات تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 13 محضر مخالفة وضبطت 171 كجم لحوم و دجاج وأسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة و ضبط 171 كجم لحوم و دجاج وأسماك مخالفة ما بين 97 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و68 كجم دجاج و لحوم مجمدة و سجق مجهولة المصدر و 6 كجم أسماك بدون بيانات و تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.







