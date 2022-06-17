اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من الحشيش فى الإسكندرية

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:10 م
ضبط كمية من الحشيش فى الإسكندرية ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية)، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000 مليون جنيه تقريباً).
 

حشيش

مخدرات

حوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة