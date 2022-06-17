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ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وكرباج محظور حيازتهما

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:41 ص
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وكرباج محظور حيازتهما المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، من ضبط راكب مصري بحوزته أسلحة بيضاء وكرباج محظور حيازتهم.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد حسام مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء في حقائب الراكب.
 
قام طاهر مكي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول "الموسمية" بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عماد محروس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 7 مطواة متنوعين الاشكال والأحجام و 3 خناجر ذات نصل و 1 كورباج محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 كما افاد تقرير ادارة شرطة الحماية المدنية بالمطار.
 
أمر أحمد حسن الحكش مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب إلي النيابة المختصة.
 
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مطار القاهرة

اخبار المطار

خناجر

مطواة

كورباج



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