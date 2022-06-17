صادرات منتجات البترول تتجاوز مليار دولار فى شهر واحد بزيادة 128%

كتب ـ مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر منتجات البترول قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر في شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات منتجات البترول نحو مليار و376.4 مليون دولار، بينما كانت 602.1 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 128.6%.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن قائمة أعلى السلع تصديرا تضمنت أيضا صادرات البترول الخام والتي بلغت نحو 350.6 مليون دولار في شهر مارس الماضى، مقابل 201.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 74.1%.

وتراجع العجز فى الميزان التجارى وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ نحو 2.26 مليار دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 39.7٪.

وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.48 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 3.81 مليار دولار في شهر مارس عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 44.1%، مدفوعا بزيادة الصادرات من بعض السلع إلى جانب منتجات البترول ومنها صادرات الملابس الجاهزة والتى بلغت نحو 247.3 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 168.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 47%.