شكوى من انقطاع الإنترنت بشارع الشيخ أحمد رضوان بأسوان.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - أسوان - عبد الله صلاح

أرسل القارئ محمد عبدالحكيم عبدالستار، من أهالى شارع الشيخ أحمد رضوان فى إدفو مدينة الرديسية قبلى بمحافظة أسوان، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب انقطاع خدمة التليفون الأرضى والإنترنت منذ شهر، مطالبا بإصلاح العطل الذى يعانى منه المشتركون فى الشارع.



أكد المهندس يحيي مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، أنه بالفعل تعرض الكابل الرئيسي للاتصالات للقطع نتيجة أعمال حفر أثناء تركيب كابل كهرباء لمحول جديد، وتم الإصلاح على حساب المقاول المنفذ للأعمال، وإعادة الحرارة والإنترنت منذ 10 أيام، كما تم التواصل مع الشاكي وأبلاغه بعودة خدمة التليفون الأرضي والإنترنت.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".