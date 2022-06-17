شاهد سور الإسكندرية القديم بحدائق الشلالات انشىء فى عهد البطالمة.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع من أمام سور الإسكندرية القديم والذى تم تشييده فى عهد الاسكندر الاكبر لحماية المدينة من الهجمات الخارجية من العدو .





وكان قد توسع انشاء سور الإسكندرية فى العهود الإسلامية ويوجد بقايا الصور حاليا جزء منها فى حدائق الشلالات وهو السور الشرقى بينما العربى فى استاد الاسكندرية.



وكان طول السور عشرة كيلومترات ولكن بسبب زلزال مدمر تعرضت له الاسكندرية قديما انهار جزء كبير منه واندثر ولم يتبقى سوى جزء منه حاليا .



وكان السور القديم يضم نحو 100 برج لم يتبقى منه إلا القليل حاليا، حيث لم يتبقى إلا 4 أبراج بمنطقة خليج أبو قير، والبرج الشرقى الذى يقع فى الجنوب الشرقى من استاد الإسكندرية وتبلغ مساحتة 333 م 2 والبرج الغربى الذى يقع داخل حديقة الشلالات، و يتميز بنوع الأحجار والعناصر المعمارية المستخدمة فيه، حيث يرجع إلى عصر بن طولون و العصور الإسلامية اللاحقة.