اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 10:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفينة حربية روسية تخترق المياه الإقليمية للدنمارك شمالى بحر البلطيق

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:01 م
سفينة حربية روسية تخترق المياه الإقليمية للدنمارك شمالى بحر البلطيق سفينة حربية روسية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدنمارك إن سفينة حربية روسية اخترقت مياهها الإقليمية شمالى بحر البلطيق، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
 
وذكر الجيش الدنماركي أن القطعة الحربية الروسية دخلت مياهها الإقليمية من دون إذن عند الساعة 00:30 من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش، وكررت الخرق بعد عدة ساعات.
 
وغارت السفينة الحربية الروسية، بعدما تحركت قطع من البحرية الدنماركية إلى المكان وأجرت "اتصالا" معها عبر موجات الراديو الملاحية.
 
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة عبر "تويتر"، إن ما حدث "استفزاز روسي غير مسؤول وغير مقبول".
 
وأضاف في بيان: "تم إبلاغ السفير الروسى بكلمات شديدة الوضوح، أن هذا النوع من التصرفات غير مقبول بالمرة. لن نقبل هذا النوع من الاستفزازات الروسية".
 
ولم يصدر بعد حتى الآن تعليق من الجانب الروسي بشأن هذه الحادثة.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة