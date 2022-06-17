سفينة حربية روسية تخترق المياه الإقليمية للدنمارك شمالى بحر البلطيق

كتب محمد جمال

قالت الدنمارك إن سفينة حربية روسية اخترقت مياهها الإقليمية شمالى بحر البلطيق، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر الجيش الدنماركي أن القطعة الحربية الروسية دخلت مياهها الإقليمية من دون إذن عند الساعة 00:30 من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش، وكررت الخرق بعد عدة ساعات.

وغارت السفينة الحربية الروسية، بعدما تحركت قطع من البحرية الدنماركية إلى المكان وأجرت "اتصالا" معها عبر موجات الراديو الملاحية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة عبر "تويتر"، إن ما حدث "استفزاز روسي غير مسؤول وغير مقبول".

وأضاف في بيان: "تم إبلاغ السفير الروسى بكلمات شديدة الوضوح، أن هذا النوع من التصرفات غير مقبول بالمرة. لن نقبل هذا النوع من الاستفزازات الروسية".

ولم يصدر بعد حتى الآن تعليق من الجانب الروسي بشأن هذه الحادثة.