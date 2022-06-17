اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 05:43 ص
أكرم القصاص
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"روس كوسموس": تعديل مدار محطة الفضاء الدولية تم لتفادى اصطدامها بحطام قمر صناعى

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 ص
"روس كوسموس": تعديل مدار محطة الفضاء الدولية تم لتفادى اصطدامها بحطام قمر صناعى قمر صناعى - أرشيفية
وكالات

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كشف مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن الجسم الذي تم تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية لتفادي اصطدامها به، جزء من قمر "كوسموس -1408" السوفيتي الخارج عن الخدمة.

وكتب روغوزين في قناته على تيليجرام: "أؤكد أنه في الساعة 22:03 بتوقيت موسكو، نفذت محركات سفينة الشحن الروسية بروغرس إم إس - 20 مناورة غير مجدولة، لتفادي اصطدام محطة الفضاء الدولية من جزء خطير من مركبة الفضاء كوسموس-1408".

وفي وقت سابق، ذكرت "روس كوسموس" أن مدار محطة الفضاء الدولية تم تعديله بشكل غير مجدول بسبب خطر الاقتراب من الحطام الفضائي.

وفي 15 نوفمبر 2021، اختبرت روسيا سلاحا مضادا للأقمار الصناعية، ونتيجة لذلك، في المدار على الارتفاع ما بين 465 كم و490 كم، أسقط صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي قمر الاستخبارات اللاسلكية "كوسموس-1408".


روس كوسموس

روسيا

محطة الفضاء الدوليه

الاتحاد السوفيتى



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