روسيا: لا توجد ضرورة لخفض إنتاج النفط

كتب أحمد عرفة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، أنه لا توجد ضرورة لروسيا لخفض إنتاجها من النفط، إذ أن خطوة كهذه ستؤدي إلى زيادة في أسعار الخام، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: "أعتقد أن هذا ليس ضروريا، لأن أي انخفاض في الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى خفض الوظائف، وتجميد الآبار، وإلى مضاعفات في صناعات أخرى لأنه سيكون هناك طلبات أقل في صناعة الأنابيب".

وفى وقت سابق سجلت الأمم المتحدة، الخميس، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.