رجال الإنقاذ يبحثون عن 5 مفقودين أسفل المنزل المنهار فى الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن 5 أفراد مفقودين بحسب شهود العيان أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة الوايلى، وسط تواجد قيادات أمنية بمديرية أمن القاهرة ومسئولى المحافظة وتم الاستعانة بمعدات ثقيلة ولوادر لرفع ركام المنزل بحثا عن ناجين.

واخلى رجال الحماية المدنية، عقارات مجاورة من السكان بمنطقة الوايلي بمحيط موقع انهيار منزل من 5 طوابق تحسبا لتصدع تلك العقارات بعد حدوث الانهيار و لتسهيل عمليات البحث أسفل المنزل المنهار.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار بالوايلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.