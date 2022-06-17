رئيس مدينة كفر الزيات يقود حملة نظافة بشوارع المدينة

الغربية مصطفى عادل

قاد المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة، بمشاركة معدات جهاز النظافة والتجميل ومعدات الوحدات المحلية بالقرى، وتم تقسيم مدينة كفر الزيات إلى مجموعات منطقة مساكن المرشحات والكوبرى العلوى ومنطقة الجزيرة وحى حسيبة ومدخل المدينة والكورنيش والجيش ومخل المدينة والطريق السريع وبدأ العمل.

واستهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة ورفع وشفط الاتربة بالسيارة المكنسة وغسيل الارصفة وتفريغ الصنايق من الشوارع الرئسية والفرعية والميادين وصيانة الكشافات واعمدة الانارة العامة ورفع الإشغالات وقص وتقليم وتهذيب الأشجار بالجزر الوسطى ورش الشوارع وذلك لرفع مستوى نظافة البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين











