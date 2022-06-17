حياة كريمة.. 45.6 مليار جنيه استثمارات المبادرة الرئاسية بقرى سوهاج (فيديو)

سوهاج - محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف من محافظة سوهاج، وأكد خلاله اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى من أقوى المبادرات الإنسانية على الإطلاق التى استهدفت تطوير الريف المصرى، حيث اتجهت المبادرة إلى البنية التحتية للقرى الأكثر احتباجا وصانت كرامة المواطن 181 قرية هي قرى المبادرة داخل 7 مراكز بالمرحلة الأولى.



وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بسوهاج ارتفع إلى 1795 مشروعا في 21 قطاعا خدميا مختلفا، بتكلفة تجاوزت 45.6 مليار جنيه، موزعة على 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا، بعدد 7 مراكز بنطاق المحافظة وهي "البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، طما، المراغة".





وثمّن المحافظ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كافة المجالات "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والصحية"، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية "مصر 2030".



وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتجلى بمحافظة سوهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطن على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة قطاعات "الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والطرق"، وغيرها من القطاعات المهمة، حتى أنها وصلت إلى زراعة الأشجار فى الشوارع وفى مقدمتها الأشجار المثمرة.



يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تفقد خلال جولته الميدانية أمس، بمركز البلينا، أعمال مشروع تغطية ترعة "أم الطبول"، ضمن مشروعات الري، بتكلفة 36 مليون جنيه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات.



وتفقد المحافظ سير العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 90%، مشيرا إلى أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة، وتوسعة الطريق المتاخم للترعة.



كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع إنشاء نقطة إسعاف "عزبة راجح"، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 85٪، ثم تفقد كوبري مدينة البلينا أعلى ترعة "نجع حمادي"، والذي يربط المدينة بالطريق السريع سوهاج-قنا، والذي تم الانتهاء منه وتسليمه لخدمة المواطنين بمدينة البلينا.



وتفقد "الفقي" مشروع نقطة إسعاف "بني حميل"، نموذج 2 سيارة، بنسبة تنفيذ 100%، ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتسليم جميع نقاط الإسعاف التي تم الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة المواطنين، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 3 نقاط إسعاف بالبلينا وهي بني حميل، وعرابة أبيدوس، وبرديس، وجار العمل بنقطة إسعاف "عزبة راجح".



وأكد الفقي أهمية تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري قد ساهمت في تغيير واقع القرى بسوهاج، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحي، وطرق، وكباري، وأبنية تعليمية، وتبطين للترع، وتضامن اجتماعي، وصحة، وتعليم، موجها الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.



ووجه محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، واتباع أقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ.