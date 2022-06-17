حى وسط الإسكندرية يشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى أبيس

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط بالإسكندرية عن مواصلة حملات إزالة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث قامت لجنة التعديات على الأراضي الزراعية بحي وسط تنفذ حملة مكبرة لإزالة تعديات علي أراضٍ زراعية بقرية ابيس العاشرة المطار.

وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، حيث قاد يحيي زكريا سكرتير عام الحي حملة مكبرة، لإزالة تعديات علي اراضي زراعيه بقرية ابيس العاشرة المطار، بناء علي الرصد والمرور الميداني للجنة التعديات على الاراضي الزراعية، المشكلة بالحي برئاسة يحيى زكريا، تفعيلا لقرار المحافظ رقم (88)لعام 2022 و رئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022.

وقامت الحملة بمشاركة إدارة المتابعة و الرقابة بالحي ومسئولي حمايه الأراضي الزراعية، بإزالة التعدي الواقع علي قطعه ارض زراعية بمساحة 100 متر، بقرية أبيس العاشرة المطار جزء 2، عبارة عن جدران بارتفاع 3 متر تقريبا ،قام المخالف ببنائها، وتم إزالتها و هدمها حتي سطح الأرض بمعرفته بحضور اللجنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف ، حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة و فرض القانون.