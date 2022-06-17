اليوم السابع
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حجز المتهمة بقتل طفلى زوجها بتسميم طعامهما في بولاق الدكرور 24 ساعة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:06 م
حجز المتهمة بقتل طفلى زوجها بتسميم طعامهما في بولاق الدكرور 24 ساعة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

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طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل لزوجته بقتل اثنين من أبنائه في بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلين، والذى اتهم زوجته بأنها وضعت السم للطفلين فى الطعام، لغيرتها بسبب عدم إنجابها.
 
وأصدرت النيابة قرارا بحجز المتهمة بقتل الطفلين 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عامل، اتهم فيه زوجته بقتل اثنين من أبنائه من زوجته الأخرى، وذكر أنها وضعت السم في الطعام لابنه الأصغر، ما أسفر عن وفاته، وشك في تورطها في قتل ابنه الأكبر الذي فارق الحياة منذ شهرين، وذكر أنها ارتكبت الجريمة لعدم إنجابها.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت الاتهام المنسوب إليها، فتحرر محضر بالواقعة  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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