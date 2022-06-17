جودة المنتج المصرى.. أصحاب الحرف اليدوية يعرضون منتجاتهم بمعرض تل بسطة

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان، هنا أصالة وجودة المنتج المصرى.. أصحاب الحرف اليدوية من 8 محافظات يعرضون منتجاتهم بمعرض تل بسطة، ذلك من ختام المعرض الذى استضافته منطقة تل بسطة بالزقازيق لمدة 5 أيام.

وتألق خلال فترة معرض الأول ( أيادى مصر ) للحرف اليدوية التى بدأت من الاثنين إلى الختام الجمعة 17 يونيو، والذى تقيمه إدارة السياحة بالديوان العام بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة فى منصة أيادى مصر، وذلك بمشاركة وفود 8 محافظات "شمال سيناء – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – المنيا - أسيوط – القاهرة "، والتى حظت بمسار رحلة العائلة المقدسة.

وأجرى اليوم السابع جولة برفقة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، أجنحة المعرض والذى يضُم 50 عارض من أصحاب الحرف اليدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوى – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – أنتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد - ريزن – فخار ) والذى يعكس أصالة وجودة المنتج المصرى، حيث تميزت للمنتجات المعروضة والتى تُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم.