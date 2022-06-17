اليوم السابع
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جهاز الإحصاء يوضح أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى مارس الماضى.. إنفوجراف

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:00 ص
جهاز الإحصاء يوضح أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى مارس الماضى.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس الماضى تراجع العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.26 مليار دولار، مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 39.7٪.

الميزان التجارى
الميزان التجارى

 

ويعرض "اليوم السابع" بالانفوجراف أهم المؤشرات التي أدت إلى تراجع العجز وفقا لما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمتها بنسبة 44.1٪ حيث بلغت 5.48 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 128.6٪، بترول خام بنسبة 74.1٪، أسمدة  بنسبة 90.8٪، ملابس جاهزة بنسبة 47٪"، وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5٪، منتجات ألبان بنسبة 5.8٪، برتقال طازج بنسبة 21.4٪".

الصادرات
الصادرات

 

الواردات:

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.6٪، حيث بلغت 7.74 مليار دولار فى مارس الماضى، مقابل 7.55 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 144.9٪، بترول خام بنسبة 174٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9٪، ذرة بنسبة 7.2٪"، فيما انخفضت قيمة واردات بعض السلع فى مارس الماضى، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "قمح بنسبة 1.9٪، مواد كيماوية عضوية وغـير عضوية بنسبة 32٪، سيارات ركوب بنسبة 44.7٪، زيوت مكرره بنسبة 7.3٪".

الواردات
الواردات

 


الميزان التجارى

جهاز الاحصاء

الصادرات

الواردات

اخبار الاقتصاد



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