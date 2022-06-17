جمارك المطار تضبط راكبا بحوزته تبغ مشبع بالمخدرات وآخر حاول تهريب مستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الغنى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من التبغ مخلوطة بمواد مخدرة، كما احبطت محاولة راكب آخر تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر وجود علبة بلاستيكية بداخلها تبغ مخلوط بمواد مخدرة قام حسين هيكل نائب مدير الإدارة بمناظرة جواز سفر الراكب والمضبوطات وعرض الامر علي احمد علي السيد مدير ادارة الجمرك والذي قام بتكليف كل من أحمد مجاهد و فادي نبيل مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط علبة سجائر في جيب البنطلون الذي يرتديه بداخلها 38 قرصا من عقار الترامادول المخدر.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف احمد عبد الحميد رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل الحقائب.

قام امير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني 3 بتكليف احمد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بلغت 660 عبوة متنوعة الأشكال والاحجام والانواع وأيضا 10 تليفون محمول، و شارك في الضبط اسلام ماهر.

امر احمد علي مدير ادارة الجمرك الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير ادارة الجمرك الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.