جراحتان ناجحتان لطفل "21 يوما" كان يعانى من التهاب وانفجار بالأمعاء فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح قسم الحضانات بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء جراحتين لطفل رضيع عمره 21 يوماً، ويعاني من التهاب وانفجار الأمعاء والتهابات بروتني عام، وخروج الطفل بصحة جيدة بعد قضائه 50 يوم بقسم الحضانات بالمستشفى.



وقال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه نجح الفريق الطبي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر في إجراء جراحتين استكشافيتين، بناء على استدعاء عناية الطوارئ لطبيب الأطفال بوجود طفل رضيع عمره 21 يومًا وزنه 1200 جرام يعاني من انتفاخ بالبطن وتدهور بالعلامات الحيوية ظهور أعراض صدمة تسممية.



وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه توجه الطبيب لفحص الحالة تبين احتياجه للجراحة العاجلة وبمتابعة الحالة مع أخصائي الأطفال والمدير الطبي تقرر إجراء جراحة عاجلة وإجراء استكشاف وغسيل بريتوني مبدأي بالحضانة، حيث أجرى الاستكشاف الدكتور إسلام محمود العسيري المدير الطبي وأخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، وبعد تحسن واستقرار الحالة بعد الجراحة بـ 3 أيام تم تشكيل فريق طبي لإعادة إجراء الاستكشاف و معرفة إذا كان الطفل بحاجة إجراء جراحي آخر.



وتكون الفريق الجراحي من الدكتور أحمد سلطان أخصائى جراحة الأطفال، والدكتور إسلام محمود العسيري المدير الطبي وأخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد سعودى استشاري التخدير رئيس قسم العمليات، والدكتور سليمان القاضى أخصائى تخدير، وتمريض العمليات المتميز محمد عبدالرضي وأحمد البدري ونصر السيد، وبإجراء الإستكشاف الثاني تبين إلتئام الإنفجار وتحسن حالة الالتهاب البريتوني وتمام تحسن حالة الجهاز الهضمي بوجه عام، وقد قضى الطفل مدة 50 يومًا كاملة بالحضانة تحت إشراف طاقم أطباء قسم الحضانات كاملا برئاسة الدكتور/عبد النبي حسين وتم خرجه بصحة جيدة ووزن 1500 جرام.





