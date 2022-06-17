اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: 11 سفيرا وقنصلا تشملهم الحركة الدبلوماسية

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:43 م
تونس: 11 سفيرا وقنصلا تشملهم الحركة الدبلوماسية قيس سعيد
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى تونس الحركة الدبلوماسية السنوية والتى تتضمن إما بالتمديد أو إنهاء المهام وعودة السفراء الذين استوفوا فترة الخدمة الرسمية المحددة بخمس سنوات، وفق موقع موزاييك التونسى.

وقد تشمل الحركة سفراء تونس بسيول واوتاو وفيانا وبلغراد ولندن، موضحا أن هذا القرار يعود بالأساس لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

وأوضحت مت مصادر رفيعة، وفق الموقع التونسى، أن  قنصليات تونس بمرسيليا وبميلانو وبون  يشرف عليها قناصلة عامون وفي حال بلغوا مرحلة  خمس سنوات خدمة  سيتم إنهاء مهامهم أو تمديد فترة عمل إضافية مشيرا إلى أن حوالي 11 سفيرا وقنصلا قد تشملهم الحركة  الدبلوماسية  إما بإنهاء المهام أو التمديد لهم.


تونس

اخبار تونس

قيس سعيد

حركة دبلوماسية فى تونس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة