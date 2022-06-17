توافد آلاف المواطنين على سوق الأسماك من البورسعيدية وزوارها.. صور

توافد آلاف المواطنين على سوق الأسماك بحى العرب، اليوم، إقبالا كبيراً من البورسعيدية وزوارها من المحافظات المجاورة، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، وذلك لما يتميز السوق من جودة الأسماك وأسعارها التنافسية.

وأكد عدد من البورسعيدية أن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التى يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالى بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد المواطنون من محافظة بورسعيد أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمى، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضارى للسوق وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة فى أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

و من ثم يعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الاول من نوعه، ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية.