اليوم السابع
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تفاصيل شروط التقدم لمدارس التمريض بشمال سيناء

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:48 ص
تفاصيل شروط التقدم لمدارس التمريض بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء تفاصيل القبول بفصول مدارس التمريض للطلاب الجدد - بنين وبنات - للعام الدراسي 2022\2023، والتقديم بمقر كل مدرسة من المدارس فى العريش ونخل والشيخ زويد وبئر العبد .

الشروط للقبول هى الحد الأدنى للمجموع 265 درجة، إعدادية حديثة، السن لا يقل عن 14 سنة و6 شهور ، ومن أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة.

يستثنى أبناء الشهداء من الحد الأدنى للمجموع الكلي، ويحق لأبناء الشهداء التقديم للمدرسة لطالب واحد فقط .

والمستندات والأوراق المطلوبة للتقديم هى: عدد 4 صور من استمارة الإعدادية الحديثة بالطابع المطلوب والصورة الشخصية.

ويتم وضع صورة شخصية للطالب على صورة الاستمارة وتختم بختم النسر من الإدارة التعليمية، وتعتمد من أسفل الاستمارة بأنها صورة طبق الأصل.

ويقدم ضمن المستندات بيان نجاح من الإدارة التعليمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثانى الإعدادى، وبيان نجاح للصف الثالث الإعدادي من مدرية التربية والتعليم، وشهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و4 صور منها.
كما يقدم إفادة عن جهة عمل الوالد، وشهادة إدارية بأن الطالب من أبوين مصريين .

ويرفق 4 صور شخصية حديثة 4x6 ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وشهادة حسن سير وسلوك معتمدة من المدرسة والادارة التعليمية، وملف ودوسيه بلاستيك .
 


شمال سيناء

مدارس التمريض

صحة شمال سيناء



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