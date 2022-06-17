تعليم المنوفية تعلن استعداد استقبال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022

المنوفية - محمد فتحى

ترأست اليوم الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اجتماعا لمديرية عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالمنوفية فى إطار حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2022 والمقرر أن تبدأ الاثنين الموافق 20 / 6 /2022 وتستمر حتى 21 / 7 /2022.

حضر الاجتماع طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام، حلمى عرفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان.

تناول الاجتماع مراجعة التعليمات الخاصة بضوابط عقد الامتحانات الصادرة من الوزارة حرصا على انتظام سير أعمال الامتحانات باللجان كما تطرق الاجتماع لمراجعة تعليمات التعامل مع كتيب المفاهيم فى ضوء الكتاب الدورى رقم 11 الصادر من الوزارة فى هذا الشأن.

وأكدت مديرة المديرية على ضرورة توفير الجو الهادئ للطلاب بجميع اللجان وإزالة أى معوقات أو عقبات قد تؤثر سلبا على حسن سير وانتظام العملية الامتحانية كما شددت على سرعة إخطار غرفة العمليات بالمديرية بأية مستجدات باللجان أو بالمحيط الخارجى لها أو أى حالات غش أو شغب باللجان للتعامل الفورى معها لمنع تكرارها.

وأوضحت مدير المديرية أنه تم تجهيز عدد 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية مستعدة لاستقبال 34521 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالمنوفية كما قامت المديرية بفرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وعلى صعيد آخر شهدت بعد ظهر اليوم الجمعة 17 من يونيو الجارى مدير المديرية وصول صناديق أسئلة امتحانات الدور الأول للمواد الغير مضافة للمجموع لطلاب شهادة الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع قوات أمن المنوفية.