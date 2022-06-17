ترامب يصف بنس بـ"الروبوت" ويتهم لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس بالاحتيال

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021، ‏خلال كلمة له منذ قليل في مؤتمر في ناشفيل بولاية تينيسي.‏

قال ترامب: "لا يوجد مثال أوضح للروح التهديدية التي التهمت اليسار الأمريكي من الأداء المشين الذي ‏قامت به اللجنة غير المنتخبة إنهم محتالون".‏

كما انتقد ترامب الجمهوريين من أعضاء اللجنة: النائبة ليز تشيني من وايومنج والنائب آدم كينزينجر من ‏إلينوي، وقال عن كينزينجر: "إنه يبكي في كل مرة يتحدث ، فهذا الرجل يعاني من اضطراب عقلي في كل ‏مرة ينهض فيها هذا الرجل للتحدث ، يبدأ في البكاء".‏

ركزت جلسة الاستماع الأخيرة يوم الخميس على الضغط المكثف الذي مارسه ترامب وآخرون على نائب ‏الرئيس آنذاك مايك بنس لرفض ناخبي الولاية بمفرده ومنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن.‏

قال نواب وشهود إن حملة الضغط عرضت بنس للخطر ، حيث أجبر نائب الرئيس على الاختباء تحت ‏الأرض لأكثر من أربع ساعات بعد أن اقترب من حشد مثيري الشغب في مبنى الكابيتول 40 قدمًا، وذكر ‏أحد مساعدي ترامب في المكتب البيضاوي في ذلك الوقت أن ترامب كان يشير بسخرية إلى بنس على أنه ‏‏"جبان".‏

قال ترامب يوم الجمعة إنه لم يسبق أن وصف بنس بأنه "جبان" لكن وشبهه بـ "روبوت" و "حزام ناقل ‏بشري" لاتباعه نصيحة أولئك الذين قالوا إنه لا يملك السلطة لرفض ناخبي الولاية، قال: "مايك لم يكن ‏لديه الشجاعة للتصرف".‏