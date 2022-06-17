ترامب يصف بنس بـ"الروبوت" ويتهم لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس بالاحتيال

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021، خلال كلمة له منذ قليل في مؤتمر في ناشفيل بولاية تينيسي.
قال ترامب: "لا يوجد مثال أوضح للروح التهديدية التي التهمت اليسار الأمريكي من الأداء المشين الذي قامت به اللجنة غير المنتخبة إنهم محتالون".
كما انتقد ترامب الجمهوريين من أعضاء اللجنة: النائبة ليز تشيني من وايومنج والنائب آدم كينزينجر من إلينوي، وقال عن كينزينجر: "إنه يبكي في كل مرة يتحدث ، فهذا الرجل يعاني من اضطراب عقلي في كل مرة ينهض فيها هذا الرجل للتحدث ، يبدأ في البكاء".
ركزت جلسة الاستماع الأخيرة يوم الخميس على الضغط المكثف الذي مارسه ترامب وآخرون على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لرفض ناخبي الولاية بمفرده ومنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن.
قال نواب وشهود إن حملة الضغط عرضت بنس للخطر ، حيث أجبر نائب الرئيس على الاختباء تحت الأرض لأكثر من أربع ساعات بعد أن اقترب من حشد مثيري الشغب في مبنى الكابيتول 40 قدمًا، وذكر أحد مساعدي ترامب في المكتب البيضاوي في ذلك الوقت أن ترامب كان يشير بسخرية إلى بنس على أنه "جبان".
قال ترامب يوم الجمعة إنه لم يسبق أن وصف بنس بأنه "جبان" لكن وشبهه بـ "روبوت" و "حزام ناقل بشري" لاتباعه نصيحة أولئك الذين قالوا إنه لا يملك السلطة لرفض ناخبي الولاية، قال: "مايك لم يكن لديه الشجاعة للتصرف".
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