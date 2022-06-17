تداول 36996 طن بضائع عامة و321 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية حيث تم تداول 36996 طن بضائع عامة متنوعة و 321 شاحنة و 374 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن.



وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 35222 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 174 شاحنة ، 9 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 1774 طن بضائع عامة ومتنوعة، 147 شاحنة ، 365 ملاكي .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 89 شاحنة بحمولة 1561 طن بضائع عامة ومتنوعة 5 ملاكي و 12 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة SEA PEARL بحمولة 31200 طن فوسفات تصدير الي استراليا و السفينة عمان باجمالي 38 شاحنة بحمولة 461 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي و السفينة الحرية باجمالي 95 شاحنة بحمولة 2757 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة بوسيدن اكسبريس فارغة متجة الي السويس واللنش السريع الرياض فارغ متجة الي جدة



كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 14 شاحنة بحمولة 213 طن بضائع عامة و 7 ملاكي و 32 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 41 شاحنة بحمولة 804 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .



واستقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE 1 قادمة من جدة بعدد 352 سيارة ملاكي كما تم مغادرة السفينة ADRIATIC GAS فارغة متجة الي الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1311 راكب بموانئها .



