تحطم طائرة من طراز "سو - 25" أثناء طلعة تدريبية جنوب روسيا

وكالات الأنباء

تحطمت طائرة من طراز "سو – 25"، فى محافظة بيلغورود جنوب روسيا، وذلك أثناء تنفيذها رحلة جوية تدريبية.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الغربية فى تصريح نقلته "روسيا اليوم"، بأن الطيار هبط بسلام بالمظلة، وتم نقله إلى قاعدته الجوية، ولا يوجد أى خطر على حياته.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" تحطمت الطائرة في منطقة خالية، ولم تتسبب في أي خسائر مادية على الأرض.

وبحسب المعلومات الأولية، يمكن أن يعود السبب في الحادث إلى عطل فني، فيما تعمل في موقع الحادث لجنة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية.