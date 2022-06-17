اليوم السابع
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تحرير 61 محضرا للمزارعين لعدم توريد القمح بمركز المحلة.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:19 م
تحرير 61 محضرا للمزارعين لعدم توريد القمح بمركز المحلة.. صور توريد الأقماح
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على متابعة أعمال توريد القمح للشون والصوامع والهناجر بنطاق المركز، حيث تم توريد كمية 594.475 طن للشون والصوامع كما تم تحرير عدد (61) محضرا للمزارعين بدائرة المركز لعدم توريدهم القمح وجارى قيدهم بمركز شرطة المحلة الكبرى. 

وأكد رئيس المدينة أنه يتم تطبيق القانون على جميع المخالفين وتحرير محاضر فورية للممتنعين عن التوريد كما يتم متابعة أعمال التوريد لشون دمرو ونمرة البصل والفاخر يوميا وحصر الكميات الموردة مع استمرار تحفيز المزارعين لتسليم القمح بالشون بالشكل القانونى.

 
توريد الأقماح (2)
توريد الأقماح (2)

توريد الأقماح (3)
توريد الأقماح (3)

توريد الأقماح (4)
توريد الأقماح (4)

توريد الأقماح (1)
توريد الأقماح (1)
 
 

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