بيوصله دليفرى.. تاجر مخدرات يكشف كواليس سقوطه بكيلو هيروين فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في منطقة العياط بالجيزة، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، بأنه اعتاد ترويج المخدرات بين عملائه، خاصة مخدر الهيروين، لارتفاع نسبة الأرباح من بيعه، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وذكر المتهم أنه يستخدم سيارة في نقل المواد المخدرة بين عملائه وتوصيلها لهم بعد التواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقاءهم.

وأقر المتهم بحيازته بندقية آلية وعدد من الطلقات، لاستخدامها في الدفاع غن نفسه خلال التنقل بين عملائه لتوصيل المواد المخدرة، وأرشد عن مصدر خصوله على المخدر من أحد تجار المواد المخدرة، كما أرشد عم عاطل حصل منه على السلاح والذخيرة.

نجحت اجهزة الامن في ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.