وأورد راديو (بولندا) - في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، أن 22 ألفا و800 لاجيء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 24 ألفا و300 لاجيء دخلوا البلاد أول أمس الأربعاء.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت - في مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.