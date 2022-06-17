بوتين يهاجم أمريكا: تعتبر نفسها ممثلا لله على الأرض

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى خطاب ألقاه فى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، إن حربه ‏على أوكرانيا "فُرض عليه" بعد تأخير دام 90 دقيقة بسبب هجوم إلكترونى، وفقا لصحيفة ذا هيل.‏

قال بوتين إن الهجوم على أوكرانيا المجاورة فى أواخر فبراير كان "قرارًا لدولة ذات سيادة لها حق غير ‏مشروط... للدفاع عن أمنها"، وكرر مزاعمه بأن موسكو اختارت الحرب لأن الروس الذين يعيشون فى ‏شرق أوكرانيا كانوا فى خطر ويحتاجون إلى الحماية.‏

وأوضح فى إشارة إلى منطقتين انفصاليتين فى تلك المنطقة: "قرار يهدف إلى حماية مواطنينا، سكان ‏جمهوريات دونباس الشعبية، الذين تعرضوا لمدة ثمانى سنوات للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف ‏والنازيين الجدد الذين حصلوا على الحماية الكاملة. من الغرب".‏

كان جزء كبير من خطاب بوتين يهدف إلى انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لدعمهما لأوكرانيا ‏خلال حرب روسيا على البلاد.‏

قال بوتين: "عندما انتصروا فى الحرب الباردة، أعلنت الولايات المتحدة نفسها ممثلين لله على الأرض ‏وتعاملوا ان لديهم مصالح فقط. لقد أعلنوا أن هذه المصالح مقدسة الآن أصبحت حركة المرور فى اتجاه ‏واحد، مما يجعل العالم غير مستقر".‏

وأضاف عن الاتحاد الأوروبى: "لقد فقد الاتحاد الأوروبى سيادته بالكامل، ونخبه ترقص على أنغام ‏شخص آخر، مما يضر بسكانها".‏

وتابع بوتين: "على الرغم من حقيقة أن الغرب "يواصل ضخ أوكرانيا بالأسلحة الا ان جميع أهداف ‏العملية الخاصة ستتحقق دون أدنى شك"، واضاف: "سنستغل بالتأكيد الفرص الهائلة التى توفرها ‏الأوقات الحالية وسنكون أقوى".‏

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف للصحفيين إن خطاب بوتين تأخر لأكثر من ساعة ‏ونصف بسبب هجوم إلكترونى "رفض الخدمة"، لم يتضح مصدره على الفور، وفقًا لبى بى سي.‏