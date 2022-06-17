بكين تطلق حاملة طائرات متقدمة.. أسوشيتد برس: علامة فارقة للبحرية الصينية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوئسيتد برس الأمريكية إن بكين أطلقت حاملة طائرات من الجيل الجديد اليوم، الجمعة، وهى أول سفينة من نوعها يتم تصميمها وصناعتها فى الصين، فيما وصفته الوكالة بالعلامة الفارقة فى الوقت الذى تسعى فيه الصين لتوسيع نطاق وقوة بحريتها.

وأوضحت تقارير إعلامية صينية أن الحاملة من نوع 003، وأطلق عليها اسم فوجيان، وغادرت حوضها الجاف فى مصنع بناء السفن خارج شنغهاى صباح اليوم، استعدادا لإطلاقها قريبا. وتم تغطيتها بلفافات حمراء استعدادا على ما يبدو لحفل إطلاقها.

وأظهرت لقطات قناة CCTV الصينية أفرادا من البحرية متجمعين يقفون تحت السفينة الضخمة، بينما كانت نفاثات مائية تتطاير فوق سطحها وتتطاير شرائط ملونة مع انبعاث دخان ملون.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس أن السفينة المجهزة بأحدث الأسلحة وتقنيات إطلاق الطائرات، يعتقد أن قدرات تلك السفينة تنافس قدرات الناقلات الغربية، حيث تسعى بكين إلى تحويل أسطولها البحرى، الأكبر فى العالم، إلى قوة لديه العديد من الناقلات.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التى حللتها وكالة أسوشيتدبرس الناقلة فيما يبدو أن حوض جاف غمرته المياه بالكامل فى حوض جيانجنان لبناء السفن، بالقرب من شنغهاى، استعدادا للإطلاق.

ونقلت أسوشيتدبرس عن رضوان رحمت، المحلل فى شركات الاستخبارات الدفاعية جينيس، والمقيم فى سنغافورة، إن ها يعد معلما عامة للمجمع الصناعى العسكرى الصينى. وأضاف أنه يدل على قدرة المهندسين الصينيين على تصنيع مجموعة كاملة من المقاتلين على السطح المرتبطين بالحرب البحرية الحديثة، بما فى ذلك الطرادات والفرقاطات والمدمرات والسفن الهجومية البرمائية والآن حاملة الطائرات. وتابع قائلا إن هذه القدرة على بناء سفينة حربية معقدة للغاية من الأف إلى الياء ستؤدى حتما إلى العديد من لفوائد لصناعة بناء السفن الصينية.