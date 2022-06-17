بث مباشر.. تشييع جثمان ضحية المحمول بقرية والدته بالكوم الطويل فى كفر الشيخ

رصدت عدسة اليوم السابع، تشييع المئات من الأهالى والشباب بقرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جثمان يوسف ناجى، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدى عامر المغازى بالكوم، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الهاتف المحمول" والذى تعرض لحادث مأساوى على يد صديقة فى محاولة لسرقة هاتفه المحمول "الأيفون" حال سيره فى الطريق العام بمنطقة مكتب العمل بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية بعد أن مكث أكثر من 5 أيام داخل العناية المركزة فى غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعى إلى وفاته المنية.

وقد أثبت التحريات التى أجرتها مباحث الغربية بتوجيهات اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، أن وراء الواقعة أحد أصدقاء المجنى عليه ويدعى "م.ن ب" 19سنة، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد أماكن اختفائه وبحوزته سلاح الجريمة "مطواة". واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وصحة التحريات بقصد سرقة هاتف المجنى عليه المحمول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أسرة الطفل يوسف، أعلنت عن دفن جثمانه بمقابر قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لدفن جثمانه، وسط تواجد المئات من أهالى القرية وأسرته.