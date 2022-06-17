اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين واكتمال النصاب.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:06 م
انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين واكتمال النصاب.. صور الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن النقيب العام الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 340 طبيبا بيطريا.
 
وتناقش الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، عدة بنود منها: التصديق على انتخابات النقابة العامة 2020، وكذلك انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2022، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، كما سيتم عرض تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.
 
كما سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.
 
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.

نقابة البيطريين

عمومية الاطباء البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

ميزانية نقابة البيطريين



الموضوعات المتعلقة

توافد الأطباء البيطريين على النقابة للمشاركة بالجمعية العمومية العادية.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:46 م

طبيب بيطرى يوضح أسباب انخفاض أسعار اللحوم المجمدة

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 ص

اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية تلغى جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر.. تقديم 86.6مليون جرعة لقاح كورونا و4.5 مليون جرعة تنشيطية.. وتفعيل إجراءات الحجر البيطرى لمواجهة جدرى القرود

الخميس، 16 يونيو 2022 05:34 م

نقابة البيطريين: رفض دعوى إلغاء الجمعية العمومية والطعن على شرعية المجلس

الخميس، 16 يونيو 2022 03:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة