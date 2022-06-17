انطلاق فعاليات ثالث أيام مبادرة الإنقاذ على شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد شاطئ مدينة العريش اليوم الجمعة،انطلاقة جديدة لمبادرة الإنقاذ المجانى للمصطافين التى يقوم بها شباب مدينة العريش لحماية أرواح المصطافين على الشاطئ.



وتنطلق المبادرة كل يوم جمعة وتواصلت اليوم الجمعة الثالثة على التوالى ويشارك فيها 25 منقذ بحرى على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء لحماية اراوح المصطفاين من رواد الشاطئ.



قال الشاب الدكتور كريم صلاح سلام من ابناء مدينة العريش بشمال سيناء انه قرر و بمجهود شخصى توفير المنقذين على الشاطئ وان يتم توزيعهم على طول الشاطئ واشهر مناطق تزاحم الأهالى من منطقة أبو صقل شرقا حتى المساعيد غربا.



اضاف انه روعى أن يكون للمنقذين زى موحد ويعملون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء كل يوم جمعة حيث يعتبر هذا اليوم هو يوم الذروة وخروج الغالبية من الأهالى لقضاء اليوم على البحر.



وتشهد اجواء شمال سيناء اليوم انخفاض فى درجات الحرارة دفع كثير من الأسر من اختيار شاطئ العريش مكان مناسب لقضاء يومهم ، ومن المتوقع أن يشهد الشاطئ مع ساعات المساء اقبال كثيف من الأهالى بمناطق الشاطئ على ساحل البحر المتوسط.