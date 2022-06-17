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انتشال جثة سيدة من أسفل ركام المنزل المنهار فى الوايلى

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:09 ص
انتشال جثة سيدة من أسفل ركام المنزل المنهار فى الوايلى انهيار عقار الوايلي
كتب ــ عبد الله محمود

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انتشلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفي. 
 
وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار ب(1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار . 
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .
 
 
 

امن القاهرة

المحافظة

انهيار عقار

البحث عن ضحايا



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